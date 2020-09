Comfort, bloemen en subtiliteit. Dit zijn de hoogtepunten van de modeweek van New York

Bekende namen zoals Michael Kors, Tommy Hilfiger en Ralph Lauren stuurden hun kat naar de New Yorkse modeweek, en hoewel ook veel andere modehuizen zich niet waagden aan een fysieke show viel er toch heel wat leuks te spotten. Ontwerpers droomden nu al volop weg van verre reizen en romantische bloemenvelden, wat zich vertaalt in uitgepuurde, sobere collecties vol bloemenprints, pyjama’s en comfortabele, lange jurken.

Geen dromerige wolken tule bij Rodarte dit keer, maar prachtige bloemenprints op zijden pyjama’s of op ingetogen, zedige jurken met statementkragen die dwepen met de jaren veertig. En dat blijkt een meer dan bewuste keuze. De twee zussen achter het merk, Kate en Laura Mulleavy, vertelden aan Vogue dat de hedendaagse wereld geen nood heeft aan fantasierijke japonnen. Daarom richtten ze zich op wat hen altijd al gedefinieerd heeft, namelijk lieflijke bloemen, sluiers en een vleugje fantasie en dromen.

Jason Wu droomt nu al weg van een tropische vakantie in het Mexicaanse Tulum, zijn favoriete vakantiebestemming, waarop zijn meest recente zomercollectie is geïnspireerd. Hij koos voor een fysieke show in de open lucht en het New Yorkse terras waar de show doorging, werd voor de gelegenheid aangekleed met een karrenvracht aan zand, tropische planten en palmen. Diezelfde ontspannen sfeer was ook aanwezig in zijn uitgepuurde collectie, dat vooral uit comfortabele lange jurken, rokken en bermuda’s was opgebouwd.

Bij Anna Sui staan comfort en oog voor detail bovenaan het verlanglijstje. Met het serene kleurenpalet, bestaande uit zachtroze, ivoorkleur en zwart, in combinatie met kleine, subtiele prints, een vleugje voile en handgeborduurde bloemen creëert ze een sobere, dromerige collectie eigen aan haar individuele stijl. En ook het schoeisel illustreert dit eens te meer. Zo gaat ze voor comfortabele sandalen met sokken.

Ingetogen, subtiele silhouetten. Daar doet Tom Ford absoluut niet aan mee. Bonte kleuren, bloemenprints, hemdjes die openhangen tot aan de navel en dierenprints. Zo ziet de komende zomer à la Tom Ford eruit. Dat verklaart hij als volgt: “Het laatste wat ik nu wil zien, zijn serieuze kleuren. We moeten kunnen ontsnappen. We moeten kunnen lachen. Wat op dit moment in de wereld gebeurt, maakt ons zeker niet aan het lachen. Daarom ontwierp ik kledij die hopelijk een glimlach op je lippen toveren.”

Minder overdaad, meer subtiliteit. Meer comfort ook. Dat lijkt de onverdeelde tendens. Bloemenprints zijn dan wel alweer prominent aanwezig in de zomercollecties. Bij Tom Ford, Rodarte, Badgley Mischka, Anna Sui, Libertine, Marchesa, Dauphinette… nemen bloemen in alle kleuren en formaten de absolute hoofdrol in.

Vlnr: Rodarte, Tom Ford, Libertine en Anna Sui

Ook bij Badgley Mischka vormt reizen de inspiratiebron. “Onze vakantiebestemmingen inspireren ons vaak”, vertelde Mark Badgley van het ontwerpersduo aan Vogue. “Dit keer konden we helemaal niet reizen, dus dachten we na over reislocaties waar we altijd al heen wilden.” Uiteindelijk resulteerde dit in een eclectische collectie met evidente invloeden uit het Cubaanse Havana, de Griekse eilanden en Zuid-Afrika, vertaald in paisleyprints, kaftans en bonte kleuren. Het New Yorkse landgoed, Old Westbury Gardens, diende als locatie voor het lookbook van het modehuis en het bijhorende promotiefilmpje.