Jess Thorup: “Vereerd dat ik genoemd word bij Genk, maar ik sprak nog met niemand”

Wekenlang hulde hij zich in stilzwijgen. Jess Thorup had even tijd nodig om te bekomen van het eerste ontslag in zijn trainersloopbaan: “Ik voelde het ook totaal niet aankomen en was volkomen verrast.” Maar na een korte vakantie in zijn zomerhuisje is hij klaar om de Gentse pagina om te slaan en opnieuw vooruit te kijken: “Ik vind niet dat ik mezelf iets kwalijk kan nemen. Maar ik ben wel hongerig om opnieuw aan de slag te gaan! Genk? Ik voel me vereerd dat ik er genoemd word maar sprak nog met niemand.”