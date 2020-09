In de tweede kwalificatieronde van de Europa League heet het obstakel van Koen Casteels en zijn Wolfsburg Kukesi uit Albanië. “Een lastige verplaatsing, maar we willen absoluut Europees voetbal halen”, zegt de 28-jarige ex-Genkie die zopas zijn eerste cap als Rode Duivel veroverde.

Het nieuwe voetbalseizoen is nog maar net afgetrapt of de wedstrijden volgen elkaar nu al in een razend tempo op voor Koen Casteels en co. Zondag wipte zijn ploeg Wolfsburg de amateurs van Union Fürstenwalde ...