Marc Van Ranst fileert de impact van ons reisgedrag op de stijgende coronacijfers

Minstens 77 Vlaamse jongeren zijn besmet teruggekeerd vanop vakantie in het Portugese Albufeira. Het is niet de eerste keer, maar wel het spectaculairste voorbeeld van hoe het virus door terugkerende toeristen wordt geïmporteerd naar ons land. Zijn we lakser als we op reis zijn? Riskeren we daardoor sneller besmet te raken? En is het de enige oplossing om de landsgrenzen dan maar te sluiten? We vragen het aan viroloog Marc Van Ranst.