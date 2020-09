Bestuurder test na 6 uur rijverbod opnieuw positief op alcohol: rijbewijs nog 3 uur langer kwijt

Alles begon in Hoeselt waar de man door een patrouille aan de kant werd gezet omdat hij geen veiligheidsgordel droeg.

Uit de ademtest die werd afgenomen, bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De man kreeg een rijverbod van 6 uur.

Toen de bestuurder zich na die termijn meldde op het commissariaat van Bilzen, blies de bestuurder opnieuw “alarm”. Zijn rijbewijs werd nog eens 3 uur ingehouden.

Daarbovenop kreeg hij een proces-verbaal omdat zijn auto was uitgerust met ‘spoorverbreders’ en er foute banden en velgen op staken waardoor het niet in orde was met de tuning-wetgeving.