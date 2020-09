LIVE TOUR. Etappe 18: Méribel - La Roche-sur-Foron

Rit achttien in de Tour is een Alpenrit van Méribel naar La Roche-sur-Foron. 175 kilometer, met vijf hellingen, waarvan twee cols van eerste en eentje van buiten categorie. Meteen na de start gaat het bergop en al snel wacht de Cormet de Roselend (1ste categorie, 18,6 km aan 6,1%). Na de afdaling (opgelet, het is daar dat Johan Bruyneel in 1996 in het ravijn dook) is er de Côte de la Route des Villes (3de categorie, 3,2 km aan 6,6%) en de Col des Saisies (2de categorie, 14,6 km aan 6,4%). Daarna volgen twee zware cols: de Col des Aravis (1ste categorie, 6,7km aan 7%), maar vooral de Montée du plateau des Glières (6 km aan 11,2%). Van de top is het dan wel nog 31,5 kilometer dalen tot de finish. Al is er onderweg nog een knik.