As / Hoeselt -

Een 26-jarige man uit As die op de Bilzersteenweg in Hoeselt woensdagnamiddag rechtsomkeer maakte, kreeg meteen een rijverbod van 3 uur. De politie zette de man aan de kant omdat keren op het kruispunt van de Industrielaan en de Bilzersteenweg verboden is. Uit een afgenomen ademtest bleek dat de man iets meer dan 0.5 promille alcohol in het bloed had. Resultaat: drie uur rijverbod en twee processen-verbaal.