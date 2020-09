293 bestuurders te snel tijdens Europese dag zonder verkeersdoden

Lanaken / Maasmechelen -

Bij snelheidscontroles woensdag 16 september - Europese dag zonder verkeersdoden - heeft de politie in Lanaken en Maasmechelen 2.166 voertuigen gecontroleerd. 293 bestuurders (13%) reden sneller dan toegelaten. Op de Europalaan in Lanaken reed een bestuurder 123 km/uur. Op de Rijksweg was de hoogst gemeten snelheid 111 km/uur. Overal is de maximum toegelaten snelheid 70 km/uur.