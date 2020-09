Waarom mannen zomaar foto’s van hun piemel sturen

Dickpic, piemelplaatje of penisfoto. Allemaal woorden voor hetzelfde: een ongevraagde afbeelding van een vreemde jongeheer die ineens in je inbox zit. Een groeiend fenomeen, maar voor veel vrouwen onbegrijpelijk. Waarom sturen mannen ze? Op zoek naar de psychologie achter de penisfoto met seksuologe Chloé De Bie.

Voor wie opgroeide met Snapchat, Instagram, Twitter of datingapps is het al lang niet meer bijzonder. Als je als jonge vrouw vandaag aanwezig bent op social media, dan is de kans groot dat je al meer ...