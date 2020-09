Dronken man die vluchtmisdrijf pleegt, slaapt roes uit in cel

Een 27-jarige man uit Laakdal die wilde wegrijden van een ongeval in het centrum van Diest heeft zijn roes in de politiecel mogen uitslapen.

Bij de politie Demerdal was woensdag rond 21 uur een melding binnengekomen van een verkeersongeval op de Grote Markt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze een bestuurder die in het ongeval betrokken was wegrijden. De bestuurder kon even verderop aan de kant worden gezet. Hij was onder invloed van alcohol. Volgens een vermelding op zijn rijbewijs mag hij helemaal geen alcoholische dranken gebruiken. De man stelde zich erg agressief naar de agenten op zodat hij naar het politiekantoor werd gebracht waar hij zijn roes mocht uitslapen in de cel.