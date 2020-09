Nibali en Caruso behoren tot Italiaanse preselectie voor het WK wielrennen

Vincenzo Nibali (35) en Damiano Caruso (32) behoren tot de Italiaanse preselectie voor het WK wielrennen, dat van 24 tot 27 september plaatsvindt in het Italiaanse Imola.

Gezien het zware parcours in Imola besliste bondscoach Davide Cassani vicewereldkampioen Matteo Trentin niet te selecteren. Eerder paste ook de Deense wereldkampioen Mads Pedersen voor het WK, omdat de omloop hem niet ligt.

Davide Formolo staat wel op de lijst met dertien namen, ondanks zijn val vorige week in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour verlaten met een sleutelbeenbreuk. UAE Team Emirates verwachtte dat Formolo “vijf à zes weken” buiten strijd zou zijn. Cassani wacht af, want “Carruso rijdt al opnieuw”, zo klinkt het in het persbericht.

Voor de tijdrit werden Italiaans kampioen Filippo Gana en Edoardo Affini geselecteerd.

Italiaanse preselectie voor WK:

Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Damiano Caruso (Bahrain-McLaren), Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Matteo Fabbro (Bora-hansgrohe), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), Gianni Moscon (Team Ineos), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Giovanni Visconti (Vini Zabu KTM)