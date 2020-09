Toch geen ‘Mieve kermis’ dit jaar: “Draaiboek lag klaar, maar gezondheid gaat voor”

Het Oudbergse kermisseizoen valt volledig in het water. Door het coronavirus en de strijd om verdere verspreiding daarvan te voorkomen gaan de komende maand de kermissen niet door. De kermis in Opglabbeek werd al eerder afgeblazen. “Door de recente verhoogde coronacijfers gaat er geen enkele kermis door. Met veel spijt nemen we deze moeilijke beslissing”, erkent burgemeester Lode Ceyssens.

