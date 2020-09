Sylvie Meis gaat trouwen in jurk van 28.000 euro

Het Nederlandse model Sylvie Meis, dat nu vooral als presentatrice bekend is in Duitsland, trouwt deze week met haar vriend Nicolas Castello. Het huwelijk wordt vier dagen gevierd in evenveel jurken, maar zonder de ouders van de blondine. Dat schrijft de Nederlandse entertainmentsite Shownieuws.

Sylvie Meis (42) en Niclas Castello (42) geven op donderdag hun jawoord voor de wet, daarna start het eerste feest. Op een heuse ceremonie, die zal plaatsvinden in een boetiekhotel in het Italiaanse Firenze, is het wachten tot zaterdag. Meis zal op elke dag van haar vierdaagse huwelijksfeest een andere jurk dragen, waarvan één creatie met prinsesallures van Galia Lahav. Deze is net op tijd is geleverd vanuit Tel Aviv en kostte 28.000 euro. Normaal zouden de twee al even man en vrouw zijn geweest, maar de oorspronkelijke bruiloft werd wegens de coronacrisis uitgesteld.

Afwezige ouders

Ondanks alle feestvreugde is er ook minder nieuws voor Meis: haar ouders zullen niet aanschuiven aan de feesttafel. Ze werden uitgenodigd, want in Italië mogen momenteel zeventig mensen naar een bruiloft komen, maar de nierziekte van haar vader Ron maakt de reis van Antwerpen naar Florence - zeker in deze tijden - heel riskant. Volgens een welingelichte bron wil haar mama, Rita, bij haar man blijven en het risico op een coronabesmetting uit de weg gaan.

Foto: ISOPIX

De ouders zijn met hun dochter overeengekomen dat ze thuis blijven en Damián, de 14-jarige zoon uit Sylvie’s huwelijk met de Nederlandse voetballer Rafael van der Vaart, haar naar het altaar zal begeleiden. Ron en Rita zullen de ceremonie wel kunnen volgen via livestream. Achteraf kunnen ze ook meegenieten van de foto’s, die volgens bronnen uitsluitend mogen gemaakt worden door professionele fotografen. Genodigden moeten mobiele telefoons in het hotel achterlaten opdat ze zich kunnen focussen op het feest zelf.

Sylvie en Niclas leerden elkaar vorig jaar in juni kennen op een bruiloft van een goede vriendin. Eerder was de blondine verloofd met zakenman Charbel Aouad - ze pronkte op Instagram met zijn haar peperdure verlovingsring - maar die relatie sprong af nog voor het huwelijk. Van 2005 tot 2013 was ze getrouwd met Rafael van der Vaart.