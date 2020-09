Hasselt -

Zelfs korpschef Philip Pirard van de politiezone LRH is niet veilig voor oplichters. Ook hij kreeg een verdachte e-mail van “FOD Financiën” met de vraag tot betaling in zijn mailbox. Gelukkig had hij het snel door en klikte hij snel op ‘verwijderen’. De politie waarschuwt daarom nog eens: “Ga nooit in op zulke berichten!”