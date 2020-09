Beke gaat lijnrecht in tegen De Crem: “CD&V heeft net de bedoeling paars-groen te voorkomen”

Joachim Coens, de voorzitter van CD&V, heeft van zijn partijbestuur een mandaat gekregen om aan de regeringsonderhandelingen met liberalen, socialisten en groenen deel te nemen, maar dat wil niet zeggen dat hij paars-groen mee in de steigers zal zetten. “Het is net de bedoeling paars-groen te voorkomen.” Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, en voormalig CD&V-voorzitter, Wouter Beke donderdag gezegd. Beke reageert daarmee op de uithaal van zijn partijgenoot Pieter De Crem.

De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, vindt dat zijn partij niets te zoeken heeft in een coalitie met Open VLD, MR, SP.A , PS, Ecolo en Groen. “Als we in Vivaldi meestappen, zullen we oppositie moeten ...