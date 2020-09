Twee dagen op twee wielen doorheen het mooiste van Limburg

Al jaren profileert Limburg zich als een fietsparadijs. Laat ons dus de “ultieme fietstweedaagse” die de provinciale toeristische dienst uitstippelde eens proberen. Opgedeeld in twee lussen, is het een inspiratieroute, maar je kan natuurlijk altijd je eigen traject tekenen via het handige knooppuntennetwerk, waarbij je naar eigen goeddunken inkortingen en onderbrekingen inlast.