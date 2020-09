Brandende horzel vliegt in spouwmuur en veroorzaakt dakbrand in Dilsen

Regio

Een brandende horzel die in een spouwmuur vloog, is de oorzaak van een brandje vrijdagavond in de Albrecht Rodenbachstraat in Dilsen. Zo laat de politie Maasland in een persbericht weten.

Bekijk video