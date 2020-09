Benito Raman opent Bundesliga tegen Bayern met bijna failliet Schalke

Hij zat twee weken in quarantaine, leverde maandenlang een deel van zijn loon in en raakte bevriend met Beerschot-cultspeler Denis Prychynenko. Zie daar de lockdown van Benito Raman (25). Vrijdagavond trapt de aanvaller met Schalke de Bundesliga op gang tegen Bayern München. “Je kunt ze beter nu al treffen.”

Een op een samenzitten voor een interview zit er in Duitsland even niet in. Noordrijn-Westfalen, de deelstaat waartoe Gelsenkirchen behoort, is hard getroffen door het coronavirus. Tot voor kort was het ...