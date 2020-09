Zijn alle bedrijfswagens vanaf 2026 enkel elektrisch? Als het van Vivaldi afhangt wel

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasvrij zijn.” Dat is een van de groene maatregelen waarover de zeven partijen die samen een Vivaldi-regering willen vormen het eens zijn, zo blijkt uit de onderhandelingsnota van de preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a), die De Tijd kon inkijken.

“De maatregel gaat in 2026 in en het gaat enkel over nieuwe wagens”, zegt een betrokkene. Voor lopende contracten verandert niets. De onderhandelaars verwachten weinig problemen. “Vanaf dan moeten er ...