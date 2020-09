De coronapandemie en bijbehorende lockdownmaatregelen hebben 150 miljoen meer kinderen in de armoede geduwd. Dat blijkt uit een analyse die donderdag werd gepubliceerd door Unicef en Save the Children.

Sinds de start van de uitbraak is het aantal kinderen dat in armoede leeft in lage- en middeninkomenslanden met 15 procent gestegen, waardoor het in totaal nu al om ongeveer 1,2 miljard kinderen gaat ...