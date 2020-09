“Als we in Vivaldi meestappen, zal het oppositie voeren binnen de meerderheid zijn.” Minister Pieter De Crem vindt dat CD&V niets te zoeken heeft in een paars-groene regering. Het brengt de Vivaldi-partijen, die zich vandaag in het parlement voor het eerst eensgezind moeten tonen, meteen in een moeilijk parket.