“In Nederland verdienen voetballers uit amateurreeksen geen maandwedde”

Na de clubs uit de provinciale voetbalreeksen is het dit weekend de beurt aan de clubs uit tweede en derde afdeling VV om hun seizoen op gang te trappen. Samen met de huidige ‘eerstenationalers’ (de hoogste amateurreeks) lieten zij de afgelopen maanden niet na om hun ongenoegen te uiten over het gebrek aan solidariteit van de profclubs. We gingen in Nederlands-Limburg eens polsen bij een profclub en een club uit de lagere reeksen van het amateurvoetbal, Fortuna en VV Sittard. Eén casus vertelt niet alles, maar…