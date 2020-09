Theo Francken (N-VA) niet te spreken over beslissing om 100 vluchtelingen op te vangen na brand in Grieks vluchtelingenkamp

Kamerlid en oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet te spreken over de beslissing van minister Maggie De Block (Open Vld) om 100 tot 150 kwetsbare migranten te laten overkomen vanuit Griekenland. “Honderden migranten binnenvliegen in het Europese vasteland geeft het verkeerde signaal, zoals ook de christendemocratische en groene Oostenrijkse regering stelt”, reageert Francken. Hij wil dat Europa integraal “het Australisch model” overneemt.