Portugese autoriteiten: “Oorzaak van uitbraak bij West-Vlaamse jongeren mogelijk in België te zoeken”

Het nieuws dat 77 jongeren uit West-Vlaanderen besmet zijn geraakt na een reis naar Portugal, is ook in het Zuid-Europese land groot nieuws. Zo groot dat het ministerie van Volksgezondheid zich verplicht zag om te reageren op de heisa. “Het is mogelijk dat de oorzaak van deze uitbraak niet in Portugal, maar in België te zoeken is”, klinkt het.