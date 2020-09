Elise Mertens is nu ook op dreef op het Romeinse gravel en stoot door naar achtste finales

Elise Mertens (WTA 20) plaatste zich woensdag voor de achtste finales van het WTA-toernooi op gravel in Rome, dankzij een 6-2, 6-4 overwinning tegen de Poolse Magda Linette (WTA 35). De dubbelwedstrijd met Kirsten Flipkens tegen de tweeling Lyudmyla en Naadia Kichenok uit Oekraïne laat ze schieten vanwege de hitte en de vermoeidheid.

Mertens was opgelucht dat ze kon doorstoten met een vlotte zege. Voordien had de Limburgse met een bloedneus een pauze moeten pakken tijdens een moeilijk moment in de wedstrijd. “Ik ben tevreden met deze winst”, verklaarde ze aan Belga. “Ik kwam niet onder druk te staan in de eerste set. De tweede set was moeilijker en daar voelde ik de vermoeidheid. Mijn slagen waren vaak te kort en toen kreeg ik die bloedneus bij 5-4. Ze had een mogelijkheid om 5-5 gelijk te komen. Na de pauze voor deze behandeling, vond ik de energie om de wedstrijd toch nog in mijn voordeel af te werken.”

Het is die vermoeidheid die Elise Mertens deed beslissen om het dubbel met Kirsten Flipkens niet te spelen. “Het was 35 graden en ik kreeg hoofdpijn, dat is dus niet ideaal om nog te gaan dubbelen. Ik zal ook morgen/donderdag geen tennisracket aanraken. Gelukkig is mijn volgende wedstrijd pas vrijdag, genoeg tijd om te herstellen.”

In de volgende wedstrijd voor een plaats in de kwartfinales, neemt Mertens het op tegen Danka Kovinic (WTA 86). Op de Australian Open in januari had Mertens weinig problemen met Kovinic. Een wedstrijd waar ze zich weinig van herinnert, behalve dat de Montenegrijnse toen niet op niveau was.