Mandi Thomas en haar vrienden Jon en Whitney waren op bezoek in het safaripark in Tennessee. Toen ze gezellig met hun wagen door het park reden, maakten ze even tijd om een geitje te voederen. Maar dat was niet naar de zin van een lama, die zich hieraan stoorde. Terwijl Whitney het geitje eten gaf, spuwde de lama haar gezicht plots helemaal vol. De vriendengroep keerde snel huiswaarts. Whitney was na een frisse douche weer proper maar hun wagen stinkt nog steeds...