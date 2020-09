“Wetsvoorstel over versoepeling van abortus wordt teruggestuurd naar Kamercommissie”

Het wetsvoorstel dat de regels voor abortus wil versoepelen zal teruggestuurd worden naar de Kamercommissie Justitie. Dat heeft MR-fractieleider in de Kamer Benoît Piedboeuf gezegd op LN24. Een meerderheid in de Kamer staat achter het voorstel, maar CD&V maakt van de zaak een regeringskwestie. In de gesprekken die zeven partijen voeren om een nieuwe regering te vormen, is afgesproken dat er in het parlement naar een compromis wordt gezocht.