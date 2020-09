Hoe “de zwakste minister” van haar land de Wunderfrau van Europa werd dankzij corona

Een staande ovatie kreeg Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag na haar eerste State Of The Union. Ze werd uitgebreid bedankt voor de manier waarop ze de EU probeert door de coronastorm te loodsen. Een serieuze ommekeer, want toen ze bijna tien maanden geleden aantrad, werd ze algemeen verguisd als een zwak figuur. Nu klinkt zelfs het verwijt dat ze te presidentieel optreedt.