Jannik Steimle wint in Slovakije tijdrit voor Deceuninck - Quick-Step

De Duitser Jannik Steimle van het Belgische Deceuninck - Quick-Step heeft woensdag het tweede deel van de openingsdag van de Ronde van Slovakije (cat. 2.1) gewonnen, een tijdrit van 7,1 kilometer in Zilina. Zo komt hij ook aan de leiding in het klassement.

De Est Martin Laas was woensdag naar de ritzege gesprint in de korte voormiddagrit in Slovakije, maar kwam in de individuele tijdrit niet in aanmerking om zijn leiderstrui te behouden: hij finishte niet in de top tien. Daarin stond wel één Belg: Yves Lampaert, ploegmaat van Steimle en nog maar pas terug na een sleutelbeenbreuk, werd negende op 0:11.

De 24-jarige Steimle had minder dan acht minuten nodig voor de vlakke tijdrit en had daarmee aan het eind zes seconden voorsprong op drie renners: zijn landgenoot Nico Denz (Team Sunweb) werd tweede, de Noor Andreas Leknessund (regerend Europees beloftekampioen in het tijdrijden) derde en de negentienjarige Italiaan Jonathan Milan vierde.

De vierdaagse Ronde van Slovakije eindigt zaterdag. Donderdag krijgen de renners een erg heuvelachtige etappe van 207 kilometer voor de wielen tussen Zilina en Banska Bystrica.