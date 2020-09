Boetes voor bestuurders die fietsers inhalen in fietsstraat

Bilzen -

Woensdag heeft de politie in de buurt van de scholen en fietsstraten gecontroleerd. Vijf bestuurders kregen een boete van 58 euro omdat ze in de fietsstraat een fietser inhaalden. Nog eens vijf bestuurders moeten 116 euro betalen omdat ze de gordel niet of verkeerd droegen. Drie bestuurders kregen dezelfde boete voor niet handenvrij bellen. Er werden ook 8 parkeerovertredingen genoteerd. Goed voor telkens een boete van 58 euro. Een bestuurders is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt na een positieve drugstest. De controles gebeurden onder meer in de Winterstraat in Gansbeek, de Palsbosstraat in Schoonbeek en de Eikerweg in Eik.