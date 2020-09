David Goffin gaat er meteen uit in Rome: “Haalde mijn niveau niet”

David Goffin (ATP 11) kon zich woensdag niet plaatsen voor de achtste finales (derde ronde) van het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/3.854.000 euro).

De Luikenaar, die als zesde reekshoofd vrij was in de eerste ronde, verloor in de tweede ronde tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 40) in tweemaal 6-2. Goffin had niet echt zijn dagje en slaagde er niet in zich in de wedstrijd te knokken. De partij duurde 1 uur en 11 minuten.

“Het was echt niet goed vandaag”, moest Goffin na afloop toegeven. “Alles was middelmatig. Mijn slagen kwamen er niet uit, ik verplaatste me niet goed en mijn service was niet top. Ik bleef onder mijn niveau en daar heeft hij maximaal van geprofiteerd. Cilic zat wel goed in de wedstrijd, was veel agressiever. Hij greep me meteen bij de keel en heeft me niet meer losgelaten.”

De Belgische nummer een bereikte eerder deze maand de achtste finales van de US Open. “De overschakeling maken van hardcourt naar gravel is niet evident, en al zeker niet op zo’n korte tijd. Ik had slechts vijf dagen om eraan te wennen en had graag wat meer tijd gehad. Ik heb de basis voor een goede wedstrijd niet kunnen leggen.”