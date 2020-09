Gentse met kleurtje die volgens passant “goed Vlaams kan”, gaat viraal met humoristische reactie

Gent - “Wow, gij kunt goed Vlaams. Hoe komt dat?” Toen Gloria Boateng (31), Gentenaar pur sang met een kleurtje, die vraag onlangs weer eens gesteld kreeg, reageerde ze met een komisch én druk bekeken TikTok-filmpje.

In aparte fragmentjes legt ze in vlekkeloos Gents, West-Vlaams, Limburgs én Antwerps uit hoe ze “eigenlijk feitelijk gewoon nog Vlaemscher is dan de doorsnee Vlaming, weetewel? Ge moet daar zo raar niet over doen”. Al meer dan 7.000 Tiktokkers gaven de video een hartje.

“Het was al een tijdje geleden dat ik die vraag nog een keer had gekregen”, zegt Bowa. “Maar ik was nog eens in een dorp. Ik denk dat ze het daar nog niet altijd gewoon zijn om mensen met een kleurtje tegen te komen die echt Nederlands kunnen. Ze onderschatten soms, op basis van mijn uiterlijk, hoe Vlaams ik ben. En ik kan wel wat accentjes, dus heb ik voor de lol een leuke combinatie gemaakt om de boodschap op een luchtige manier over te brengen. Moest ik toen aan die oma gevraagd hebben: doe eens het Limburgs na, ze had het waarschijnlijk zelf niet gekund.” (lacht)

Antwerps

Met een geestig filmpje als resultaat. “Het is ook puur komisch, eigenlijk. In het echt doe ik het eigenlijk alleen in Gent zelf, dat ik om te lachen in het rasecht Gents antwoord als ik een opmerking krijg. Dan lachen ze wel, van oei pardon. Ik geloof ook echt dat zoiets niet slecht bedoeld is, maar dat ze eerder een beetje onwetend zijn op dat vlak. Daar moet je dus ook niet grof of gemeen op reageren, humor is de beste remedie tegen alles.”

Een mening die zelfs een winkelbediende in haar vaste supermarkt deelde: Bowa kreeg tot aan de kassa reacties op haar filmpje. En dat terwijl ze al 13 jaar bezig is als muzikant en TikTok eigenlijk een nagelnieuw lockdown-probeersel was. “Ik ben verwonderd van zoveel reacties: nog andere mensen met een kleurtje die zich helemaal herkennen in mijn verhaal, bijvoorbeeld. Of van Antwerpenaren. Dat mijn Antwerps toch nog niet zo perfect is.” (lacht)