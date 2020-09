Beringen -

Een tractorbrand heeft woensdag in de vooravond voor heel wat verkeershinder op de Lummenseweg gezorgd. Rond 16.30 uur vatte het landbouwvoertuig vuur. Vermoedelijk door een technisch defect aan de motor. Er was meteen veel rookontwikkeling. De brandweer Zuid-West Limburg, afdeling Beringen kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De tractor moest worden getakeld.