Philippe Montanier maakte woensdagavond een 19-koppige selectie bekend voor de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Daarbij ook de nieuwe Congolese spits Jackson Muleka, die volgens zijn coach een heel stevige indruk laat op training en in aanmerking komt voor zijn eerste speelminuten.

Boljevic ontbreekt in de selectie, Balikwisha komt in de plaats. Voor het overige wordt Carcela aan de aftrap verwacht in plaats van de geblesseerde Lestienne ...