Houthalen-Helchteren -

Drie van de vier Limburgse wolvenwelpen doen het goed. Zoveel is te zien op de nieuwste video van het INBO. Een vierde exemplaar laat zich al sinds eind juli niet meer vangen door een cameraval. ”We kunnen niet uitsluiten dat het welpje dood is. Maar enige zekerheid hebben we niet”, zeggen de specialisten.