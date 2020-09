Mondmaskers verplicht in de omgeving van scholen

Lanaken - Sinds woensdagmorgen 16 september moet iedereen vanaf twaalf jaar - die zich binnen een straal van tweehonderd meter van een Lanakense school bevindt - een mondmasker dragen. Die verordening heeft burgemeester Marino Keulen dinsdag genomen in overleg met de schooldirecties.

Vanaf woensdag 16 september is iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen in een omtrek van 200 meter van elke schoolingang. Dit gebod geldt op woensdag van 8 tot 9 uur en van 11.45 tot 12.45 uur. Op de andere schooldagen geldt de verplichting van 8 tot 9 uur en van 14.30 tot 16 uur.

“We leggen deze verordening op om de schooldirecties te steunen” verdedigt de burgemeester zijn beslissing. “De schooldirecties vragen aan de ouders om een mondmasker te dragen, maar niet alle ouders houden zich daaraan. Dat is bijzonder jammer, want op die manier brengt men zijn eigen gezondheid en die van anderen in gevaar. We vinden het daarom erg belangrijk en redelijk dat schooldirecties het gebruik van een mondmasker in hun schoolomgeving kunnen afdwingen. Met deze maatregel worden de regels aangescherpt om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Wie tot nader order geen mondmasker draagt riskeert dus voortaan om beboet te worden. Onze ordediensten zullen daar strikt over waken.”