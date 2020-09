Drie spelers van KVC Kesselt testen positief op het coronavirus.

Lanaken -

Zaterdag 5 september vond er in Kesselt een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen KVC Kesselt en Rivo Riemst plaats. Niet veel later bleek dat een speler van Rivo drager was van het coronavirus. Meteen schoten de crisiscentra in Lanaken en Riemst in actie om de iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact kwam met de spelers van beide ploegen op te sporen en aan te manen zich te laten testen.