Greenpeace: “Recordaantal aangestoken branden in Amazonegebied en Pantanal”

Het dreigt een rampzalig jaar te worden voor de natuur in Brazilië. In september zijn er een recordaantal aangestoken branden in het Amazonegebied en de Pantanal gesignaleerd. Ook de Cerrado staat weer in brand. “De vernietiging is het gevolg van de anti-milieuagenda van de regering-Bolsonaro”, klinkt het woensdag bij milieuorganisatie Greenpeace.