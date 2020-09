Online bloemetjes kopen voor Kom op tegen Kanker

Heers - De 26ste editie van het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker ziet er helemaal anders uit. Corona steekt een stokje voor de traditionele deur-aan-deurverkoop met vrijwilligers.

Voor het eerst in 25 jaar biedt Kom op tegen Kanker zijn vermaarde azalea’s enkel online te koop aan. Tot zondag 20 september surf je hiervoor naar plantjesweekend.be, waar je een azalea voor 7 euro kan bestellen. Vervolgens haal je plantje gratis af of laat je het leveren. Je kunt ook een plantje wegschenken aan de zorg. De opbrengst van de plantjesverkoop gaat naar broodnodige steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en hun naasten.

In Heers kun je zelf je azalea afhalen in de kleine feestzaal van het administratief centrum, (Paardskerkhofstraat) op vrijdag 25 september of zaterdag 26 september van 9 tot 14 uur. Thuislevering kan ook tegen een kleine meerprijs (4,25 euro).

Frank Missotten