Diepenbeek / Hasselt -

De politie LRH heeft dinsdag samen met de Douane en Vlaamse Belastingdienst gecontroleerd in de Nieuwstraat in Diepenbeek en Diepenbekerweg in Hasselt. In totaal werd voor 18.400 euro aan onbetaalde boetes geïnd. Drie bestuurders bleken onder invloed van drugs, en er werden 35 onmiddellijke inningen opgesteld, onder meer voor gsm-gebruik en het niet dragen van de gordel.