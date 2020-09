Twintig jaar nadat Ann Simons op de Olympische Spelen in Sydney een bronzen medaille in het judo won, brengt ze een boek uit genaamd ‘De zachte weg’. De 40-jarige ex-judoka wil met haar boek mensen inspireren om hun dromen waar te maken. Het boek is ook een soort gids over hoe je mensen in je omgeving kan stimuleren en ondersteunen in het waarmaken van hun dromen.