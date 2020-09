Hasselt -

2019 was een economisch wonderjaar, maar dan kwam de crisis. “De coronacrisis moeten we zien als een pauzeknop. Straks moeten we de draad terug opnemen, en bedrijven zullen daar wel door geraken. Daar ben ik van overtuigd,” vertelt VKW Limburg-voorzitter Marc Meylaers. “Het gemiddelde Limburgse bedrijf heeft een goede backbone. Maar onderliggend zijn we toch nog ongerust. De export is wederom gedaald: met drie procent. Dat is het laagste niveau sinds tien jaar.”