238 fietsers voor Kom op tegen Kanker

Aan de gemeentelijke sporthal in het centrum vertrokken zaterdag in totaal 238 sportievelingen. Foto: FrMi

Heers - De sportdienst en sportraad organiseerden vorige zaterdag voor de 37ste keer Heers Fietst, de jaarlijkse fietstocht voor het goede doel.

Aan de gemeentelijke sporthal in het centrum vertrokken in totaal 238 sportievelingen. “De sportraad had voor de familiale fietsers een tochtje van 20 km uitgestippeld doorheen de gemeente”, zegt Katleen Houben van de sportdienst. “Nieuw dit jaar was dat je de familiale tocht ook individueel, of met je bubbel, kon fietsen. De wielertoeristen volgden, op eigen tempo, een bewegwijzerde route van 65 of 80 km door Zuid-Limburg en een stukje Wallonië. De opbrengst van deze fietstocht gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.”

Frank Missotten