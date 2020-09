IN BEELD. Olivieri en Ribeiro leiden training bij KRC Genk

Exact tien maanden geleden was Domenico Olivieri na het ontslag van Felice Mazzu gedurende een week interim-hoofdcoach van Genk. Toenmalig beloftentrainer Kevin Van Dessel stond hem bij. Het duo leidde tijdens de interlandbreak in november 2019 welgeteld één wedstrijd: een oefenpot in eigen huis tegen… KV Mechelen. Eindstand 0-1. Daarna nam Hannes Wolf het over. Nu die op zijn beurt zijn C4 heeft gekregen, is Olivieri, samen met de uit Amerika teruggekeerde Michel Ribeiro, opnieuw aan zet. Deze keer is de kans reëel dat zij een heuse competitiematch tegen Malinwa tot een goed einde moeten proberen te brengen. Deze voormiddag leidden beide Genk-coryfeeën alvast hun eerste training.