Taylor Hanson wordt al voor de zevende keer vader

Taylor Hanson (37) heeft aangekondigd dat hij en zijn vrouw Natalie in blijde verwachting zijn van hun zevende kindje. Ook zijn twee broers Isaac en Zach hebben ondertussen een handvol nakomelingen.

Taylor Hanson krijgt het eind van het jaar nog iets drukker thuis: hij en zijn vrouw Natalie maakten dinsdag bekend dat zij zwanger is van hun zevende kind. Baby nummer zeven was niet gepland, zo laat de MMMBop-zanger weten in een post op Instagram.

“Dit is het beste onverwachte nieuws dat ons kon overkomen. Nummer zeven komt in december”, schrijft hij daar bij een foto waarop hij met zijn vrouw door de natuur wandelt.

Taylor trouwde in 2002 met Natalie. Ze zijn al ouders van Jordan (17), Penelope (15), River (14), Viggo (11), Wilhelmina (7) en Indy, die rond de geboorte van hun nieuwe spruit zijn tweede verjaardag zal vieren. Oudere broer Isaac heeft drie kinderen en jongere broer Zach vier.