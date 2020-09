Al 67 West-Vlaamse jongeren besmet na verblijf in Portugal. Gouverneur verwacht nog besmettingen

Al 67 West-Vlaamse jongeren zijn besmet geraakt met het coronavirus na een verblijf in de Algarve in Portugal. Dat meldde West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé woensdag. Ruim de helft ervan, 38 jongeren, namen deel aan een reis van Summer Bash, een organisatie die gespecialiseerd is in jongerenreizen. Die denkt dat de besmettingen plaatsvonden buiten de kampactiviteiten. Ook heel wat groepjes jongeren die los van het kamp huisjes huurden in de regio blijken besmet. De jongeren komen allemaal uit Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.