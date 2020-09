Wouter Beke staat er helemaal alleen voor: “De Vlaamse regering dreigt nu ook een kibbelkabinet te worden”

Het worden barre tijden in de Vlaamse regering. Nu de N-VA-CD&V-tandem stuk is door de keuze van de Vlaamse christendemocraten om federaal in een regering te stappen zonder de Vlaams-nationalisten is het elk voor zich. En staat de geplaagde Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke er helemaal alleen voor. Dat was dinsdag in het Vlaams Parlement met de felle kritiek van Lorin Parys (N-VA) heel duidelijk. “De ploeg van Jan Jambon dreigt nu een Vlaams kibbelkabinet te worden”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent).