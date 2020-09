Celebs Dochter Kate Moss brengt ode aan haar mama in doorschijnende jurk

Het Britse model Kate Moss (46) heeft zich samen met haar dochter Lila Grace (17) in het openbaar laten zien. Moeder en dochter gingen in de Londense wijk Notting Hill naar een feestje van Kim Jones, sinds kort creatief directeur bij luxemerk Fendi. Vooral de transparante jurk van Lila Grace, die ze combineerde met een bralette, leren jasje en Dr. Martens, gaat over de tongen. De outfit roept immers herinneringen op aan een zilverkleurige, doorschijnende jurk die Moss zelf droeg op een feestje in Londen toen ze 19 jaar was. Zij droeg er destijds geen beha onder en de beelden van de creatie van Liza Bruce gingen de wereld rond. Deze keer koos mama Moss, die ook haar vriend Nikolai von Bismarck meenam naar het feest, voor een brave, witte kaftanjurk.