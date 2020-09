Deze koerier van boodschappen kan maar beter kijken waar ze loopt. Wanneer ze de etenswaren van een gezin in Bristol wilt leveren, struikelt ze over de stoept en smakt ze tegen de deur. De mand met etenswaren valt net niet op de grond maar de pakjesbezorger is er erger aan toe. Ze is gekwetst aan haar been en kermt van de pijn. Het gezin uit het Verenigde Koninkrijk kon het niet laten om deze hilarische beelden met de wereld te delen.