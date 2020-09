Besmettingen verdubbelen alle twaalf dagen: “Aan dit tempo kan situatie dramatisch omslaan”

De hele persconferentie van het Crisiscentrum stond in het teken van de stijgende cijfers. De teneur was dat er er enkele parameters (lage aantal overlijdens etc.) een vals gevoel van veiligheid kunnen geven, maar niets is minder waar. Aan dit tempo kan de situatie bijzonder snel en dramatisch omslaan.

“Aan dit tempo zitten we binnen twee weken aan 1.600 besmettingen per dag”, aldus Van Gucht.

Het gemiddeld aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land is in de week van 6 tot 12 september gestegen naar 779. Dat is een stijging met 52 procent tegenover de week voordien. Het aantal besmettingen verdubbelt alle twaalf dagen. Vrijdag 11 september waren er 1.139 nieuwe gevallen op een dag, zo is woensdag gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano.

Op de grafiek van het aantal nieuwe besmettingen is duidelijk de sterke toename te zien. Foto: Sciensano

Het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie komt op 94.795 gevallen.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is van 9 tot 15 september gestegen naar 32,6 per dag, een stijging met 57 procent. In totaal zijn in ons land nu 19.393 mensen opgenomen wegens COVID-19. Het aantal doden steeg van 6 tot 12 september met gemiddeld 2,9 per dag (+25 procent). Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat op 9.930.

Bekijk hier het dagrapport van het Crisiscentrum met alle gedetailleerde informatie over het coronavirus.

